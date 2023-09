Parlamento inicia hoje sessão para tentativa de investidura de Feijóo

O parlamento de Espanha inicia esta terça-feira a sessão de investidura como primeiro-ministro do presidente do Partido Popular (PP, direita), Alberto Núñez Feijóo, com o próprio a reconhecer que não conta com os apoios suficientes para ser eleito.

A sessão terá pelo menos dois dias, mas deverá prolongar-se até sexta-feira, segundo as regras estabelecidas na Constituição espanhola.

Feijóo protagoniza o arranque da sessão parlamentar esta terça-feira às 12h00 locais (11h00 em Lisboa), com uma apresentação, sem limite de tempo, da sua proposta de governo.