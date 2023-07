Parlamento israelita aprova lei controversa que protege governo e limita poderes do Supremo

O parlamento israelita promulgou o projeto de lei sobre o controlo de algumas competências do Supremo Tribunal, apresentado pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.Em causa está a proibição do Tribunal Supremo e outros tribunais de aplicar o critério de "razoabilidade" para vetar decisões do executivo.De acordo com o presidente da assembleia, citado pela Aljazeera, o projeto de lei foi aprovado por 64 votos a zero, com a oposição a boicotar a votação.Os 56 deputados abandonaram o parlamento durante a votação em protesto com a falta de comunicação para negociar o projeto de lei.