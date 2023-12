Parlamento polaco elege Donald Tusk como novo primeiro-ministro

A câmara baixa do parlamento polaco elegeu hoje Donald Tusk, indicado por uma aliança pró-europeia, como primeiro-ministro, após o nome proposto pelo partido vencedor nas legislativas de 15 de outubro ter perdido um voto de confiança dos deputados.

Donald Tusk, antigo chefe do governo e ex-presidente do Conselho Europeu, foi eleito com 248 votos a favor, 201 contra e sem abstenções na câmara baixa do parlamento (Sejm).

Após a votação, todos os deputados se levantaram para cantar o hino nacional, descreve a agência Associated Press.