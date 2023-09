Parlamento rejeita Feijóo e abre caminho a Sánchez

O Parlamento espanhol rejeitou esta sexta-feira pela segunda e última vez a investidura de Alberto Núñez Feijóo como primeiro-ministro, abrindo caminho a um novo Governo socialista liderado por Pedro Sánchez com o apoio dos independentistas catalães.



Tal como na primeira votação, na quarta-feira, Feijóo obteve 172 votos a favor - do PP, Vox, UPN e Coligação Canária - enquanto os votos contra somaram 177, menos um dos que os somados na primeira votação, porque um deputado do Junts se enganou a votar e o seu voto acabou por ser considerado nulo.









