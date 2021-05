Parlamento russo aprova lei que pode excluir das eleições o movimento de Navalny

Os deputados russos aprovaram esta terça-feira uma lei que visa proibir os membros de organizações classificadas como extremistas de se candidatarem a eleições, o que está a ser lido como visando o movimento do opositor Alexeï Navalny.

As organizações de Navalny estão atualmente em julgamento e o Ministério Público pediu que fossem classificadas como "extremistas", a quatro meses das eleições legislativas de setembro e num contexto de impopularidade do partido do Governo, Rússia Unida.

Apesar de ter sido aprovada por 293 votos contra 45, para entrar em vigor a lei ainda precisa de ser aprovada em mais duas rondas pela Duma (o Parlamento russo), e depois passar pelo Conselho da Federação, a câmara alta do Parlamento - procedimentos que normalmente são uma formalidade em instituições controladas pelo Kremlin.