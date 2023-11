Parlamento turco adia aprovação do protocolo de adesão da Suécia

O Parlamento turco adiou esta quinta-feira a aprovação do protocolo de adesão da Suécia à NATO, etapa restante, juntamente com a aprovação da Hungria, para que o país escandinavo se torne o 32.º membro da Aliança Atlântica.

A Comissão dos Negócios Estrangeiros da Grande Assembleia Nacional da Turquia reuniu-se esta quinta-feira para dar "luz verde" ao protocolo de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), mas decidiu adiar a questão a pedido do partido do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Segundo o presidente da comissão, Fuat Oktay, a decisão do adiamento deve-se ao facto de "a questão em debate não ter sido clarificada" e por "as negociações não estarem suficientemente maduras", segundo a agência noticiosa turca Anatólia.