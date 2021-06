Parlamentos europeu e português promovem hoje debate sobre migrações

O Parlamento Europeu e a Assembleia da República portuguesa promove esta segunda-feira um debate sobre migrações que junta, em formato híbrido, líderes e decisores políticos.

Segundo nota parlamentar, a segunda reunião da Conferência Interparlamentar de Alto Nível sobre Migração e Asilo na Europa, tem como objetivo "promover um amplo diálogo sobre a gestão das migrações na Europa", centrado no impacto da covid-19 nos fluxos migratórios e na dimensão externa das políticas de migração e asilo da UE, e dá continuidade ao processo interparlamentar lançado em novembro de 2020.

Na sessão de abertura, às 09:30 (hora de Lisboa), discursam o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, e os presidentes dos Parlamentos da Eslovénia, Igor Zorcic, e da Alemanha, Wolfgang Schäuble, países que, com Portugal, compõem o atual trio de presidências do Conselho da UE.

Na agenda da reunião, sob o tópico do impacto da pandemia nas migrações e asilo, estão, entre outros, os temas da estabilidade económica e política dos países de origem e de trânsito, a estratégia da UE para África e o papel de outros intervenientes internacionais, como Rússia e China.

Relativamente à dimensão externa das políticas de migração e asilo, serão discutidos, entre outros, os temas das parcerias e acordos de cooperação com os principais países terceiros de origem e trânsito, a promoção de vias legais de migração para a UE, a integração dos migrantes e o combate ao tráfico de seres humanos.