Parque croata lança iniciativa para proteger as florestas de faia na Europa

O Beech Power (Poder das Faias), é um projeto croata que pretende salvar florestas de faia na Europa. Está a ser desenvolvido pelo Parque Nacional de Paklenica: o lar de uma das florestas de faia mais antigas de toda a Europa.

Esta iniciativa, protegida pela UNESCO, ajuda na protecção da biodiversidade e também luta contra as alterações climáticas. Um dos guardas florestais do parque afirmou à Euronews que "numa árvore morta vivem muitas espécies de insetos. Serve, também, de alimento para muitas aves que vivem nesta floresta. Por isso, essas árvores mortas, são muito importantes em florestas como esta".

O projeto Beech Power, estabelece ligação com outros parques europeus, em cinco países diferentes. O objetivo é implementar normas de qualidade, educar as comunidades e as gerações futuras, alertando para a importância desta espécie.

"Este projeto é muito importante para o Parque Nacional de Paklenica. Trocámos experiências com outros países europeus e incluímos, também, crianças no projeto. É muito importante que alertemos a próxima geração de amantes da natureza e de guardas florestais para este parque, através destas crianças", explica Zlatko Marasovic, guarda florestal.

Com a grande desflorestação que tem havido na Europa, foram perdidos bastantes hectares de florestas de faia. Nos dias de hoje, esta espécie apenas cobre cerca de 90.000 hectares em todo o território Europeu.