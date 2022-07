Parque de estacionamento desaba em Baltimore nos EUA

Maryland, EUA.



??COLLAPSE??

unit blk E Pratt St 21202#DowntownWest@CouncilmanETC#BMORESBravest on scene of a parking garage collapse. #BCFDSOC Special Operations are on the way to check for anyone trapped. Req building inspector & @BaltimoreOEM



Charles shut down Lee to Conway #BalTraffic pic.twitter.com/ckIS140lY0 — Baltimore Firefighters IAFF Local 734 (@BCFDL734) July 15, 2022

Parte de um parque de estacionamento desabou esta sexta-feira de manhã em Baltimore,De acordo com as autoridades norte-americanas, citadas pelo CBS Baltimore, o colapso aconteceu no primeiro e segundo andares do parque e ainda não sabem se havia pessoas dentro do parque durante o incidente.Uma fotografia partilhada nas redes sociais pelo sindicato dos bombeiros da cidade de Baltimore mostra o que parece ser um andar do parque de estacionamento caído sobre outro.A unidade de operações especiais dos bombeiros e o núcleo de investigação da polícia foram chamados ao local.