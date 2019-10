Parte tornozelo à namorada após esta descobrir traições em cartas de tarot

Um homem partiu os tornozelos à namorada após esta descobrir, através de cartas de tarot, que este a andava a trair



Jenna Clemence afirma ao jornal britânico Daily Star, que começou a suspeitar do namorado, Ben Johnston, após este ter recebido uma mensagem de outra mulher durante a noite.





O casal namorava há cerca de um ano e Jenna afirma que o companheiro começou a agir de forma suspeita. Para esclarecer as suas suspeitas, Jenna decidiu recorrer às cartas de tarot que revelaram as alegadas traições.A mulher enganada colocou o baralho de cartas à sua frente e questionou se Ben tinha outra mulher. Para sua surpresa, duas das cartas viradas eram 'rainhas'."Fiquei devastada", afirma, acrescentando: "Ele tinha duas mulheres na vida dele". Segundo Jenna, as cartas não mentem e revelam sempre a verdade.Apesar de achar que Ben era 'o tal', Jenna acabou por descobrir que o companheiro tinha outra namorada. Quando confrontado, Ben atacou violentamente a mulher e partiu-lhe o tornozelo.Jenna apresentou queixa e o companheiro acabou condenado a 16 meses de prisão, seis dos quais em pena suspensa.