Partes íntimas de estátua de Michelangelo censuradas na Expo Dubai para não ofender muçulmanos

Uma cópia 3D da estátua de David de Michelangelo, enviada de Itália para a exposição da Expo Dubai 2020, tem sido o centro da polémica. Tudo isto porque os organizadores do evento decidiram cobrir as partes íntimas da obra para respeitar a cultura muçulmana.

A nudez pública não é permitida nos Emirados Árabes Unidos e a cerimónia de inauguração da estátua para figuras importantes do país causou um "enorme constrangimento", segundo o jornal italiano La Repubblica.

Para evitar ofender os muçulmanos, em vez de exibir a obra completa, os organizadores do evento resolveram posicionar a estátua de 5 metros de altura numa câmara cilíndrica feita em vidro e colunas de pedra que impedem o público de ver as partes íntimas da réplica.

"Nós até pensámos colocar roupas na estátua, ou trocá-la completamente, mas era tarde demais", disse uma fonte que trabalhou no projeto ao jornal La Repubblica. "Foi um erro trazer a estátua de um homem nu para os Emirados."

O "gémeo digital" da famosa obra-prima de Michelangelo Buonarroti, exposta na Galeria da Academia de Florença, foi reproduzido em resina por uma equipa de técnicos através de scanners a laser e impressões 3D, sendo depois revestida com pó de mármore.

Mas se por um lado a decisão agradou aos muçulmanos mais conservadores, o mesmo não se poderá dizer dos críticos de arte. Vittorio Sgarbi, crítico de arte italiano, classificou a decisão de "grotesca e ridícula". "Este é um tema bíblico, não um tema pagão. Cancelar uma parte do David de Michelangelo no pavilhão italiano da Expo Dubai é apenas submeter-se à religião e à cultura deles", disse Sgarbi à agência de notícias Adnkronos.

A Expo Dubai 2020 - originalmente programada para acontecer no ano passado, mas adiada devido à pandemia - é um evento que junta cultura, tecnologia e inovação e é a primeira feira mundial no Médio Oriente que conta com mais de 190 países participantes.