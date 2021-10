Partículas do vulcão em erupção em La Palma reduzem visibilidade nos Açores

Partículas emitidas pelo vulcão Cumbre Vieja, na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, já chegaram ao arquipélago dos Açores, tendo provocado uma "redução significativa da visibilidade horizontal".Segundo o IPMA, tratam-se de "pequenas partículas líquidas que resultam da reação do dióxido de enxofre com a água" e que possuem propriedades óticas que contribuem para uma maior dispersão da luz e consequente redução da visibilidade.Entretanto, as autoridades espanholas levantaram ontem a ordem de confinamento da população que vive mais perto do vulcão, mas aconselharam idosos, crianças e restante população vulnerável a permanecer em casa.