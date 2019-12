Partido Conservador de Boris Johnson vence eleições no Reino Unido

O partido Conservador de Boris Johnson venceu esta quinta-feira as eleições legislativas no Reino Unido com maioria absoluta de 368, segundo avançam as primeiras projeções.

A sondagem à boca das urnas indicou que o partido Conservador terá 368 deputados, o partido Trabalhista 191, o Partido Nacionalista Escocês 55, os Liberais Democratas 13 e o Plaid Cymru (nacionalistas galeses) três e os Verdes um assento.

Para obter uma maioria absoluta, um partido precisa de vencer em 326 das 650 circunscrições eleitorais, mas, na prática, são precisos menos deputados porque o presidente da Câmara dos Comuns não vota e os deputados do Sinn Fein têm uma longa tradição de não assumirem funções.





EXIT POLL: The exit poll projects a Conservative win, with a majority of 86 seats #GE2019



CON: 368

LAB: 191

LIB DEM: 13

BREX: 0

SNP: 55

GREEN: 1

OTHER: 22



Em atualização