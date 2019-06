Partido da oposição volta a vencer eleições em Istambul na Turquia

Imamoglu

Partido Republicano do Povo (CHP, centro-esquerda), venceu este domingo as eleições municipais para a câmara de Istambul, derrotando o candidato do Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP) do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.De acordo com os resultados ainda não oficiais citados pelo jornal turco Daily Sabah, Ekrem Imamogl conquistou 53,76% dos votos, enquanto Binali Yildirim, candidato do AKP, teve 45,32%.Esta eleição era vista como um teste decisivo para o partido de Erdogan que, junto com um anterior partido religioso e conservador (Partido do Bem-Estar, depois Partido da Virtude), controlava Istambul desde o ano de 1994.