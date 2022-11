O presidente do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil (TSE), Alexandre de Moraes, rejeitou o pedido do Partido Liberal (PL), do Presidente Jair Bolsonaro, para anular a eleição de Lula da Silva e multou o partido em 4,16 milhões de euros. Para Moraes, o PL não provou as alegadas irregularidades que denunciou e agiu de má-fé.









