Partido de Ciro apoia Lula na segunda volta das eleições brasileiras

O ex-Presidente Lula da Silva, que no domingo venceu a primeira volta das Presidenciais brasileiras e vai disputar a segunda, no dia 30, com o atual Presidente, Jair Bolsonaro, recebeu esta terça-feira o apoio, que pode ser decisivo, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), de Ciro Gomes.









O apoio foi anunciado pelo presidente do PDT, Carlos Lupi, e endossado pouco depois por Ciro, que ficou em quarto lugar na primeira volta. Para Lula ter sido eleito no domingo ficaram a faltar 1,8 milhões de votos, enquanto Ciro teve 3,5 milhões, o que faz do apoio do PDT um grande trunfo para o ex-Presidente, que espera igualmente vir a contar com o apoio de Simone Tebet, a terceira candidata mais votada.