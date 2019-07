Partido de comediante vence Legislativas na Ucrânia

Eleito de forma surpreendente em abril para a chefia do Estado ucraniano, o comediante Volodymyr Zelensky convocou eleições legislativas antecipadas para poder concretizar as prometidas reformas de combate à corrupção e venceu a nova aposta.De acordo com os resultados preliminares da votação deste domingo, o Servidor do Povo, partido de Zelensky, venceu com cerca de 44% dos votos. O resultado fica aquém da maioria absoluta, mas é o suficiente para lhe permitir formar uma coligação de poder sem alianças com partidos ligados ao passado recente de corrupção e tráfico de influências.O presidente reforçou este domingo esta ideia ao afirmar que, se os resultados se confirmarem, iniciará conversações para formar coligação com o partido pró-ocidental Voz. Criado em maio, o partido é liderado por Svyatoslav Vakarchuk, vocalista da banda de rock Okean Elzy, muito popular na Ucrânia.As eleições foram convocadas depois de Zelensky considerar que o Parlamento em funções, liderado por deputados fiéis ao anterior presidente, Petro Poroshenko, era uma força de bloqueio às reformas que pretende implementar.Os resultados parciais colocavam este domingo o Solidariedade Europeia, de Poroshenko, num distante terceiro lugar, atrás do pró-russo Plataforma de Oposição.