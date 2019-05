Partido de Farage arrasa nas Europeias

Depois do descalabro nas recentes eleições locais britânicas, o Partido Conservador e o Partido Trabalhista enfrentam nova derrota histórica nas eleições europeias da próxima semana, com as sondagens a darem claro favoritismo ao novo Partido do Brexit, movimento populista criado pelo ex-líder do UKIP Nigel Farage há menos de um mês.De acordo com uma sondagem publicada jornal ‘The Observer’, o partido de Farage, que exige a saída imediata e sem acordo do país da UE, lidera as intenções de voto com 34%, mais do que os votos somados dos trabalhistas (21%) e conservadores (11%).O partido de Theresa May chega, de resto a ser ultrapassado pelos Liberais- -Democratas (12%), caindo para a quarta posição nas intenções de voto dos britânicos.A entrada de rompante do Partido do Brexit no cenário político e o desastre anunciado dos dois partidos tradicionais reflete o descontentamento dos eleitores com o impasse no processo de saída do Reino Unido da União Europeia e com a falta de capacidade de liderança demonstrada pelos respetivos líderes: Theresa May foi incapaz de negociar um acordo capaz de ser aceite no Parlamento e Jeremy Corbyn nunca conseguiu apresentar uma alternativa credível, hesitando entre a defesa do Brexit e a possibilidade de um segundo referendo.A sondagem causou alarme nas hostes conservadoras e trabalhistas, com vários dirigentes a acusarem May e Corbyn de alimentarem o populismo com a sua indecisão perante o Brexit.Já Farage, que desde o referendo do Brexit se manteve relativamente afastado da política, saboreia o regresso à ribalta e exige um lugar à mesa das negociações com Bruxelas se as sondagens se confirmarem e o seu partido for o mais votado nas Europeias, que no Reino Unido decorrem no próximo dia 23.O ministro Robert Buckland defendeu ontem Theresa May perante a pressão dos rebeldes conservadores para anunciar um calendário para a sua demissão, afirmando que a primeira- -ministra já o fez quando prometeu demitir-se "assim que o acordo do Brexit for aprovado no Parlamento".O Partido Trabalhista exigiu ontem garantias de que um eventual acordo do Brexit negociado com os conservadores será honrado pelo sucessor de Theresa May na chefia do governo e do partido.