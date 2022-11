O Partido Democrata, do Presidente Joe Biden, vai controlar por mais dois anos o Senado dos EUA, após a vitória de Catherine Cortez Masto no Nevada, que deu aos democratas os almejados 50 lugares na câmara alta do Congresso e afundou de vez a tão propalada ‘maré vermelha’ dos republicanos.



Masto, que era candidata à reeleição, bateu o antigo procurador-geral estadual Adam Laxalt, apoiado pelo ex-Presidente Donald Trump, por 48,8% dos votos contra 48,1%, uma diferença de pouco mais de seis mil votos.









Ver comentários