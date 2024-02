Partido de Joe Biden vence em eleição para substituir republicano expulso do Congresso

O Partido Democrata do Presidente norte-americano, Joe Biden, ganhou um lugar na Câmara dos Representantes em Washington, na terça-feira à noite, ao substituir um republicano expulso do Congresso por mentiras em série.

Com esta vitória do democrata Tom Suozzi sobre a republicana Mazi Pilip, os democratas reduziram ainda mais a maioria do Partido Republicano de Donald Trump na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, de acordo com os canais de televisão CNN e NBC.

Os republicanos detêm 219 lugares contra 212 democratas e quatro lugares vagos, a nove meses das eleições presidenciais e legislativas para renovar parcialmente o Senado e a Câmara, as câmaras alta e baixa, respetivamente, do Senado.