Partido de Lula da Silva vai pagar ordenado de mais de 4000 euros ao antigo presidente

O Partido dos Trabalhadores, PT, vai pagar a partir de agora um ordenado mensal ao ex-presidente Lula da Silva, o seu principal dirigente. Desde que foi condenado pelo ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, por corrupção em 2017, Lula, que saiu da prisão em Novembro passado, tem todos os seus bens bloqueados pela Justiça, incluindo imóveis, carros e as contas bancárias.

O acordo foi firmado em reunião do ex-presidente com a direcção do PT dias atrás e vai permitir a Lula ter dinheiro vivo para se manter e realizar o seu projecto de alugar um apartamento em São Paulo para viver com a sua namorada, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. Lula não pretende viver com ela na cobertura que possui em São Bernardo do Campo, cidade vizinha à capital paulista, onde viveu por muitos anos com a sua ex-mulher, Marisa Letícia, falecida em 2017.

O valor do ordenado mensal não foi divulgado nem pelo partido nem pelo ex-governante. No entanto, fontes do PT avançaram que Lula deve receber ordenado semelhante aos de outros membros da Comissão Executiva Nacional que não têm mandato parlamentar ou executivo e que se dedicam em tempo integral ao partido, que no ano passado era em média de 4300 euros mensais.

Além dessa remuneração fixa mensal paga pelo PT, o partido vai continuar a financiar as viagens do ex-chefe de Estado pelo Brasil, nomeadamente os custos com o fretamento de aviões executivos e alojamento. Além desse montante, Lula recebe mensalmente 1300 euros por ter sido perseguido durante a ditadura militar e, como ex-presidente da República, teria direito a avença mensal e outros benefícios, mas isso tem sido alvo de contestação na Justiça por ele ter sido condenado por corrupção.

Na semana que vem, Lula fará uma digressão pela Europa. O ponto alto da viagem, e também o mais polémico, será um encontro com o Papa Francisco no Vaticano.