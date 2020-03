Partido de oposição protocola pedido de impeachment contra Jair Bolsonaro

O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, de oposição, protocolou esta quinta-feira na direcção da Câmara dos Deputados do Brasil um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O PSOL acusa o presidente brasileiro de ter cometido ao menos dois crimes de responsabilidade nos últimos dias, que justificariam o seu afastamento do cargo.

Segundo o documento entregue pelo PSOL, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade ao usar as suas redes sociais para incentivar as manifestações do passado domingo, 15, contra outros dois poderes, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal, que acusa de não o deixarem governar como queria, atitude que, na análise do partido, violou a Constituição. O outro crime de responsabilidade, segundo o partido de esquerda, foi cometido também no dia 15, quando Bolsonaro, violando todas as recomendações dos médicos, do seu próprio ministro da Saúde e os esforços que estão a ser feitos em todo o Brasil para conter o avanço do Coronavírus, foi ao encontro de simpatizantes, que abraçou e cumprimentou, dando um exemplo fortemente negativo que pode influenciar muita gente a também não se proteger contra a doença e causar mais mortes.

Desde o início da pandemia, que no Brasil já tem mais de 530 casos vonfirmados e cinco mortes, Bolsonaro tem minimizado a gravidade do Coronavírus, chegando a dizer que a doença é uma invenção da imprensa mundial. Esta quartafeira, numa conferência de imprensa que deu rodeado de muitos ministros e usando máscara, Bolsonaro, apesar de ter reconhecido que o Coronavírus "é preocupante", minimizou a gravidade da doença mais uma vez, afirmando que, para provar que não há o risco que a imprensa alega, vai andar no Metro de São Paulo, a cidade brasileira mais atingida pela pandemia.

Enquanto Bolsonaro falava, cidadãos em todo o Brasil voltaram a fazer protestos espontâneos contra ele, indo para as janelas de suas casas bater panelas e gritando "Fora Bolsonaro". Ao contrário do dia anterior, em que os "panelaços" contra Bolsonaro ocorreram em apenas algumas grandes cidades, os de ontem espalharam-se por todo o Brasil, e repetiram-se ainda com mais intensidade à noite, quando os telejornais repercutiram as declarações do presidente.

O pedido de impeachment vai ser agora analisado por um grupo técnico e jurídico da Câmara dos Deputados, e, após o parecer produzido, caberá ao presidente do parlamento, deputado Rodrigo Maia, instaurar um processo de afastamento ou arquivar o pedido. Há uma sensação quase generalizada entre políticos de que Jair Bolsonaro não tem condições de continuar no cargo, mas após o advento da pandemia de Coronavírus muitos também avaliam que iniciar um processo de afastamento neste momento poderia tumultuar e prejudicar o esforço colectivo que deve ser feito contra a doença.