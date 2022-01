Partido do PM timorense sem candidato às eleições presidenciais

O Partido Libertação Popular (PLP), do primeiro-ministro timorense Taur Matan Ruak, não tem qualquer candidato às presidenciais de 19 de março nem deliberou sobre o apoio a um candidato específico, disse um dos dirigentes daquela força política.

"Não temos nenhum candidato. Para ter um candidato, o partido deve ter uma reunião alargada dos órgãos do partido e, até à data, o presidente do partido não convocou qualquer encontro para falar sobre a matéria. Por isso, imagino que não haverá candidato do PLP", disse em entrevista à Lusa Fidelis Magalhães, um dos vice-presidentes do partido.