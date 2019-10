Partido Liberal de Trudeau vence eleições no Canadá, sem repetir maioria absoluta

O Partido Liberal do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, venceu esta terça-feira as eleições gerais, embora não repita a maioria absoluta de 2015.



O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, disse que "ouviu a mensagem" dos cidadãos.

De acordo com os resultados provisórios, o Partido Liberal (PL) de Trudeau deverá garantir 156 dos 338 deputados da Casa dos Comuns, 14 menos do que o necessário para governar sem o apoio de outros grupos políticos.

Nas eleições de 2015, os liberais conquistaram 184 mandatos.