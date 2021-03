Partido no poder na Costa do Marfim vence legislativas com maioria absoluta

O partido no poder da Costa do Marfim obteve a maioria absoluta nas eleições legislativas de sábado, conquistando 137 dos 254 assentos da Assembleia Nacional, segundo os resultados publicados esta terça-feira pela Comissão Eleitoral Independente (CEI) do país.

Apesar dos 137 lugares conquistados, a União dos Houphouëtistas para a Democracia e a Paz (RHDP, na sigla em francês) perdeu a maioria qualificada de dois terços que detinha desde as eleições legislativas de dezembro de 2016, em que contava com 167 lugares mais os dos seus aliados, noticia a agência France-Presse (AFP), que cita a CEI.

Entre os partidos da oposição, a coligação entre o Partido Democrático da Costa do Marfim (PDCI, na sigla francesa) e apoiantes do antigo presidente Laurent Gbagbo conquistou 50 lugares, enquanto o PDCI sem coligação conquistou 23 lugares e os pró-Gbagbo oito, para um total de 81 lugares.