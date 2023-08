O Partido Popular acusou esta quarta-feira o PM Pedro Sánchez de “provocação” e “falta de respeito” por ir de férias com o país mergulhado em pleno período de incerteza pós-eleitoral. Os populares criticaram ainda o facto de Sánchez ter escolhido Marrocos para uns dias de descanso com a família após as recentes crises diplomáticas com Rabat por causa do acolhimento do líder da Frente Polisário e da alegada espionagem marroquina a políticos espanhóis, afirmando que a decisão mostra a “soberba” com que o líder socialista trata os assuntos de Estado.