O Partido Republicano escolheu Elise Stefanik para ocupar na Câmara de Representantes o terceiro mais importante cargo do partido, substituindo Liz Cheney, expulsa por criticar Donald Trump e a teoria das eleições falsificadas.



Stefanik é apoiante do ex-presidente e a sua nomeação é mais uma prova do poder que Trump ainda detém.

