Partido Trabalhista apoia eleições antecipadas no Reino Unido

O Partido Trabalhista confirmou esta terça-feira de manhã que vai apoiar eleições antecipadas no Reino Unido, encetadas pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, e que será alvo de votação no parlamento britânico esta terça-feira.No comunicado emitido esta manhã, Jeremy Corbyn refere-se a ao lançamento da campanha como a "mais ambiciosa e radical"."A extensão do Artigo 50 até 31 de janeiro foi confirmada", pode ler-se. "Iremos lançar a campanha mais ambiciosa e radical que o nosso país alguma vez viu."Em atualização