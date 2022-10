Partidos da oposição britânica culpam PM Liz Truss e pedem demissão

O líder do Partido Trabalhista britânico considerou esta sexta-feira que a substituição do ministro das Finanças é insuficiente e defendeu uma mudança de Governo, mas evitou pedir a demissão da primeira-ministra, Liz Truss, como fizeram outros partidos da oposição.

"Mudar o ministro das Finanças não desfaz os estragos causados em Downing Street. A abordagem imprudente de Liz Truss fez cair a economia, provocando o aumento das hipotecas, e prejudicou a imagem do Reino Unido no mundo", criticou Keir Starmer, líder dos trabalhistas, na rede social Twitter.

O líder do principal partido da oposição falava após a demissão desta sexta-feira de Kwasi Kwarteng, substituído por Jeremy Hunt, e anúncio por Truss que afinal vai aumentar o imposto sobre as empresas de 19% para 25% ao contrário do que tinha sido anunciado em 23 de setembro.