Partidos e movimentos de esquerda e de direita unem-se contra Bolsonaro

Partidos e movimentos de esquerda e de direita ‘uniram-se’ este fim de semana para exigir nas ruas a destituição do Presidente brasileiro Jair Bolsonaro por causa da gestão catastrófica da pandemia. Apesar do objetivo comum, as duas correntes preferiram protestar separadas, a esquerda no sábado e a direita no domingo.









Para evitar ajuntamentos devido à Covid-19, os protestos foram feitos em caravanas automóveis, o que, juntamente com a forte chuva, retirou impacto às manifestações e suscitou uma resposta irónica de Bolsonaro. Respondendo a um apoiante, disse que tinha visto o protesto de Campo Grande, no Sul do Brasil, e que realmente era “uma caravana-monstro, de uns 10 carros...”.

Os protestos refletem o crescente clamor de grande parte dos brasileiros pelo afastamento de Bolsonaro após dois anos em que não foi capaz de encontrar soluções para os graves problemas do país. Mas a principal crítica ao chefe do Estado é o seu negacionismo da pandemia e a falta de ajuda às regiões onde a explosão de casos de Covid-19 desde o início do ano provocou o colapso do sistema de saúde, como no estado do Amazonas.



Uma sondagem do Datafolha mostrou há dias que a rejeição a Bolsonaro subiu para 40%, a maior do seu mandato, enquanto a taxa de aprovação caiu para 31%.