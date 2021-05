Partidos independentistas com pré-acordo para formar governo regional na Catalunha

Os dois principais partidos independentistas da Catalunha chegaram a um pré-acordo para desbloquear o impasse e formar um governo de coligação, evitando a repetição de eleições nesta região de Espanha.

A Esquerda Republicana da Catalunha (ERC), o partido separatista mais votado nas eleições regionais de 14 de fevereiro, informou que chegou a um acordo de princípio com o Juntos pela Catalunha (JxCat, direita) para desbloquear a investidura do independentista Pere Aragonès, do primeiro desses partidos.

As equipas de negociação das duas formações continuam esta segunda-feira a trabalhar para finalizar o acordo e anunciaram uma conferência de imprensa ao final da manhã para dar mais informações sobre o compromisso.