Partidos querem impugnar Bolsonaro nas presidenciais do Brasil

Fernando Haddad e Ciro Gomes acusam o candidato de extrema-direita de fraude.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 01:30

A uma semana da segunda volta das presidenciais brasileiras, dois partidos questionaram a lisura da vitória de Jair Bolsonaro na primeira volta e querem que a candidatura do extremista de direita seja impugnada. Um deles, o Partido Democrático Trabalhista (PDT), pediu mesmo ao Tribunal Superior Eleitoral a anulação da primeira volta e a sua repetição sem Bolsonaro.



Na ação instaurada no TSE, o PDT alega que a vitória na primeira volta foi viciada por uma gigantesca campanha de milhões de mensagens com propaganda enganosa e notícias falsas contra outros candidatos, principalmente contra Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores (PT), que ficou em segundo lugar e disputa a segunda volta com Bolsonaro.



Para o PDT, cujo candidato, Ciro Gomes, ficou em terceiro na primeira volta, a campanha de mensagens falsas configura fraude eleitoral, pois influenciou os eleitores com dados falsos. Além disso, diz, foi doação ilegal, pois os pacotes de mensagens, alguns custando 2,8 milhões de euros, foram pagos por empresas privadas.



O PT também instaurou uma ação com os mesmos argumentos mas pedindo, não a anulação da primeira volta e sim a impugnação de Bolsonaro. O TSE ordenou uma investigação, mas dificilmente tomará medidas antes da votação de dia 28.