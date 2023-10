Daniel Sancho, que aguarda julgamento pela morte de Edwin Arrieta, na Tailândia, terá agredido violentamente pelo menos dois homens numa discoteca em Madrid em 2015. O passado agressivo do chef de 29 anos tem sido discutido em Espanha.O programa televisivo espanhol "TardeAR" avançou com novos dados sobre o passado de Daniel Sancho, que terá agredido, física e verbalmente, pelo menos dois homens numa discoteca em Madrid no ano de 2015.Este amigo, que não se identificou no programa televisivo por ser militar, descreveu como tudo aconteceu: "Choquei com um rapaz e entornei a bebida na minha camisola. Disse-lhe para ter cuidado e foi aí que me me agrediu de baixo para cima e o copo partiu-se dentro da minha boca. Partiu-me dois molares".Estas alegadas agressões a dois homens numa discoteca em Madrid não foram caso único. Segundo o jornal ABC, em 2019, Daniel Sancho entrou dentro de um táxi sem respeitar uma fila que se tinha formado para a utilização do veículo público . A vítima terá incentivado Daniel a entrar no veículo e apesar de Sancho o ter feito respondeu-lhe com um murro na cara. Os ferimentos provocados pela agressão demoraram 12 dias a cicatrizar e a vítima ficou sem um dente.Daniel Sancho está detido na Tailândia e é acusado da morte do Edwin Arrieta. O jovem chef confessou o crime às autoridades.