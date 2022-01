As revelações sobre as festas secretas na residência oficial de Boris Johnson durante o confinamento estão a causar uma verdadeira tempestade política no Reino Unido. A posição do primeiro-ministro é cada vez mais insustentável e os apelos à demissão sucedem-se, mesmo dentro do próprio partido. Com o descontentamento a alastrar e eleições locais dentro de poucos meses, o ‘Partygate’ poderá ser o fim da linha para Boris Johnson.