Passa férias na Galiza? Circulação de pessoas nas praias será limitada nas férias da Páscoa e de verão

A Galiza, em Espanha, vai permitir a circulação das pessoas nas praias durante as férias da Páscoa mas estabeleceu um regulamento para a comunidade com medidas de combate à propagação da Covid-19. Entre as medidas aprovadas, está uma que obriga a que exista uma distância mínima de quatro metros entre cada pessoa, avança a Agência EFE.

De acordo com o despacho publicado esta manhã no Diário Oficial da Galiza (DOG), que entra em vigor esta sexta-feira e será revisto antes das férias da Páscoa, são os municípios a estabelecer as limitações às praias.

Semáforos ou limitação mínima/máxima como medidas de controlo nas praias durante verão

As câmaras municipais galegas ficarão encarregues de estabelecer os limites de acesso e de capacidade nas praias para garantir que a distância de segurança entre as pessoas seja cumprida, conforme consta do Diário da República da Galiza.

O documento, citado pela TUR43, também estabelece que cada pessoa terá uma área de quatro metros quadrados e define o limite máximo de seis pessoas por grupo, sendo possível ultrapassar este número no caso de pessoas que coabitam na mesma residência.

A máscara será obrigatória para caminhar na praia, menos nas idas à água e no caso de permanência num determinado espaço sem se mover, para que as pessoas possam estar à vontade nas suas toalhas sem necessidade de usar máscara.

Embora os regulamentos possam sofrer alterações, tudo indica que estas serão as atuais restrições às praias galegas para este verão, visto que são semelhantes às do verão passado. Nesse sentido, alguns municípios devem optar pela lotação máxima ou mínima, enquanto outros optam pela instalação de semáforos para regular o acesso às praias.

No total, a Galiza tem 960 praias com uma superfície de 18,75 milhões de metros quadrados.