Várias passageiras de um voo da Qatar Airways entre Doha e Sydney, na Austrália, foram obrigadas a sair do avião antes da partida e a submeterem-se a “exames médicos invasivos” após a descoberta de um recém-nascido abandonado no aeroporto.





Pelo menos 13 passageiras de nacionalidade australiana foram levadas para fora do avião e obrigadas a fazer os exames, que decorreram no interior de três ambulâncias estacionadas numa parte resguardada da pista. “Eu estava aterrorizada, não nos explicaram o que estava a acontecer. Nem quero imaginar o que as pobres raparigas passaram”, relatou uma passageira que foi retirada do avião mas não fez os exames porque tinha mais de 60 anos. Uma testemunha contou ter visto várias mulheres jovens a chorar ao regressar a bordo.