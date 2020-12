Passageiro com sintomas de Covid-19 morre durante voo nos EUA

Um homem com sintomas de Covid-19 morreu durante a aterragem de emergência de um avião nos EUA.Tudo aconteceu no dia 14 de dezembro, durante um voo da United Airlines, com origem em Orlando, na Flórida e com destino em Los Angeles.De acordo com o jornal Daily Mail, que cita a companhia aérea, o passageiro preencheu um formulário antes do voo onde declarou que não estava infetado com o novo coronavírusA aeronave aterrou de emergência em Nova Orleães, no estado do Louisiana. O homem foi alvo de várias tentativas de reanimação, mas o óbito acabou por ser declarado no hospital da cidade.Depois da retirada da vítima mortal, os passageiros seguiram no mesmo voo para Los Angeles, sem hipóteses de trocarem de avião.Segundo o jornal britânico, a mulher terá informado posteriormente de que o marido vinha a apresentar sintomas da doença há já uma semana, incluindo a perda de olfato e paladar.Até ao momento não é ainda conhecida a causa da morte.Os tripulantes da aeronave estão a cumprir quarentena nas próximas duas semanas. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças pediu à companhia aérea uma lista dos passageiros de forma a perceber se algum dos outros viajantes poderá ter sido exposto ao vírus.