Passageiro de Portugal foi primeiro caso da variante Delta Plus na Dinamarca

A mutação da estirpe foi inicialmente identificada na Índia e já se encontra em Portugal.





A Dinamarca registou esta sexta-feira o primeiro caso da variante da Covid-19 Delta Plus. Trata-se de um passageiro vindo de Portugal.A pessoa infetada e os restantes passageiros do avião em que esta viajou, na segunda-feira, vão ficar em isolamento, de acordo com um comunicado do Statens Serum Institute.

De acordo com informação adiantada pelo INSA, foram já detetados em Portugal 24 casos de infeção pela variante 'Delta Plus', que era anteriormente referida como a variante do Nepal. O INSA acrescentou ainda que esta mutação representa somente 2,5% do total de casos de infeção pela variante Delta, que já é dominante na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde constitui cerca de 70% do total de casos de infeção detetados.