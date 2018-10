Passageiro empurrado para a linha do metro por ladrão

Jovem ficou com uma das pernas esmagada pela composição.

Por Domingos Grilo Serrinha, correspondente no Brasil | 18:48

Um passageiro foi empurrado por um ladrão para os trilhos do metropolitano na estação Cardeal Arcoverde, em Copacabana, zona sul da cidade brasileira do Rio de Janeiro, durante uma tentativa de assalto. O jovem, identificado como Maycon Soares, estava esta segunda-feira internado no Hospital Municipal Miguel Couto e, de acordo com o que ele mesmo disse à mãe, poderá perder uma das pernas.

O crime ocorreu na noite de domingo, quando a plataforma da estação estava completamente lotada após o fim da 23. Parada do Orgulho LGBT, que se realizou em Copacabana. Um grupo de criminosos aproveitou a enorme aglomeração para começar a roubar passageiros que se apinhavam na plataforma e não tinham para onde fugir.

Quando chegou a vez de Maycon, o criminoso não conseguiu arrancar-lhe à primeira tentativa o telemóvel que ele tinha na mão e ficou furioso. De acordo com testemunhas e de forma cruel, o marginal empurrou Maycon para a linha do Metro exactamente quando se aproximava uma composição.

Maycon teve uma das pernas praticamente esmagadas pela composição e por muito pouco não perdeu a vida. O criminoso que o empurrou foi dominado pela multidão e depois preso, mas os outros fugiram no meio da enorme confusão que se gerou.