Passageiro expulso de avião após se recusar a usar máscara

Um passageiro da American Airlines foi expulso de um voo de Nova Iorque para Dallas, nos EUA, após se recusar a usar máscara de proteção.De acordo com a CNN, o homem, identificado como Brandon Straka, recusou-se a seguir as normas de proteção exigidas pela companhia aérea, pelo que lhe foi pedido que desembarcasse do avião, que acabou por partir com alguns minutos de atraso.Segundo a transportadora, o voo do passageiro foi remarcado após este concordar em cumprir as políticas da empresa e usar máscara.