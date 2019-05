Passageiro preso em voo da easyJet após alegado assédio sexual

Um jogador de rugby adiou esta sexta-feira um voo com destino a Belfast, na Irlanda. O homem atrasou a partida por mais de 90 minutos quando foi preso no avião da companhia easyJet, alegadamente por ter assediado uma tripulante de cabine.

Um grupo de jogadores de rugby gerou o caos no portão de embarque do avião. O atraso deu-se uma vez que os pilotos voltaram ao aeroporto da cidade já depois de terem levantado voo para que a polícia pudesse entrar na aeronave.

Passageiros contaram ao jornal britânico The Mirror que "um dos homens saiu do seu lugar, quando todos deviam ter o cinto de segurança, e dirigiu-se pelo corredor em direção a duas funcionárias".



Entretanto surgiu um aviso que informava os passageiros de que algo tinha acontecido e que a aterragem seria obrigatória.



Após a chegada da polícia, uma hospedeira encontrava-se em lágrimas e um dos jogadores foi detido pelas autoridades.

Segundo relatos à publicação, o grupo em questão era composto por 20 a 30 homens, com idades entre os 40 e 50 anos e alguns pareciam estar alcoolizados.



Os passageiros revelaram-se "enojados" e "intimidados" pelos atos do homem no avião.