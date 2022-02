Os bombeiros que combatem desde sexta-feira um incêndio num ‘ferryboat’ que navegava da Grécia para Itália resgataram este domingo um passageiro com vida e encontraram o corpo de outro, no interior de um camião carbonizado. O sobrevivente, um camionista bielorrusso de 21 anos, estava na popa do barco ainda em chamas e garantiu que ouviu vozes de outras pessoas, o que indica que pode haver mais pessoas ainda com vida. “Diga-me que estou vivo”, foram as primeiras palavras do jovem.









As equipas de resgate conseguiram retirar em segurança 281 dos 292 passageiros e tripulantes do ‘Euroferry Olympia’, de bandeira italiana. Dez pessoas continuam desaparecidas - suspeita-se que sejam camionistas que dormiam nos seus veículos - mas após o resgate do jovem bielorrusso reacendeu-se a esperança de que outros também estejam vivos. As temperaturas extremas, na ordem dos 600 graus, têm impedido os socorristas de vasculharem todo o navio.

As causas do incêndio, que começou num porão onde estavam 153 camiões e 32 carros, estão a ser investigadas. O comandante do navio e dois engenheiros foram interrogados, mas libertados. O navio está a ser rebocado para um porto no norte da ilha de Corfu.