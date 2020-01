Passageiro utiliza capacete para se proteger do coronavírus durante voo

Um passageiro preocupado com o coronavírus usou um capacete de mota num voo entre a China e a Austrália para se proteger.

O momento foi relatado por outras pessoas que estavam no voo que partiu de Xangai, na China, para Perth, na Austrália, na manhã desta quarta-feira, depois de ser anunciado que o número de mortos devido ao coronavírus tinha subido para 132.

Segundo relatos dos passageiros, todas as pessoas estavam a utilizar máscaras no aeroporto em Xangai e, quando chegaram à Austrália, as autoridades tomaram as medidas de prevenção antes de todos os passageiros desembarcarem.



"Havia uma homem a usar um capacete", disse um dos passageiros, John Fu.

As autoridades australianas temem que outras 16 pessoas, incluindo um bebé de dois anos, possam ter contraído o vírus no país.