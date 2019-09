Passageiros de avião dividem voo com pónei

Um animal de apoio emocional, chamado Flirty, foi visto a embarcar num voo da American Airlines de Chicago para Ohama, nos Estados Unidos, com a sua dona esta sexta-feira.

Os passageiros ficaram chocados ao ver que dividiam o corredor do avião com um pónei em miniatura e não demorou muito até começarem a partilhar vídeos do animal.

A dona de Flirty disse na página do animal no Instagram que não podia ter um cão de apoio porque é alérgica, por isso optou por um pónei.

Estes animais de apoio acompanham os donos que sofrem de bem-estar psicológico, como ansiedade e melancolia, ao contrário dos animais de assistência como o cão-guia, que estão treinados a ajudar indivíduos com deficiências.

Embora alguns passageiros tenham ficado chocados, vão ter que se habituar a este cenário. No mês passado, o Departamento de Transportes dos Estados Unidos anunciou que os passageiros poderiam levar animais a bordo das aeronaves, desde que devidamente registados como animais de apoio emocional.

As companhias aéreas estão sujeitas a pagar multas caso separem os animais dos proprietários.