Passageiros de dois voos que aterraram em Filadélfia obrigados a consulta médica

Cerca de 250 pessoas foram avaliados por equipas médicas do aeroporto após sintomas de forte gripe em vários passageiros.

Todos os passageiros e membros da tripulação de dois voos da companhia American Airlines foram consultados por médicos, no aeroporto de Filadélfia, nos Estados Unidos, depois de doze desses passageiros terem apresentado sintomas de forte gripe.



No total foram 250 pessoas a ser consultadas pelos médicos no Aeroporto Internacional de Filadélfia.



Os dois voos que chegaram esta quinta-feira a Filadélfia partiram da Europa, um de Munique e o outro de Paris.



Um porta-voz da companhia American Airlines confirmou posteriormente que ninguém ficou em quarentena.



Este episódio surge um dia depois de um voo da companhia Emirates, que fazia a ligação Dubai-Nova Iorque, ter estado em quarentena no aeroporto JFK, em Nova Iorque, nos Estados Unidos.



Do voo da companhia Emirates, três passageiros e sete membros da tripulação tiveram de ser hospitalizados.