Passageiros de voo com destino a Lisboa "esquecidos" no Aeroporto do Porto

Várias pessoas ficaram retidas no aeroporto durante cinco horas e depois informadas de que o avião descolou sem eles.

08:29

Vários passageiros da Easyjet, que tinham Lisboa como destino, ficaram retidos no Aeroporto do Porto durante cinco horas e depois informados de que o avião, que seguia de Londres, em Inglaterra, tinha partido sem eles, na passada sexta-feira.



Segundo avança o jornal Daily Mail, o voo foi desviado para o Porto devido ao encerramento de uma pista. Chegados à cidade portuense, os passageiros perceberam que o avião havia seguido sem eles e acabaram por ir de autocarro para Lisboa.



De acordo com a mesma fonte, os passageiros chegaram oito horas depois do planeado.



"Chegámos ao aeroporto e ficámos sentados lá à espera até que alguém nos dissesse que o avião descolou para Lisboa sem nós", revelou uma testemunha, segundo o jornal The Sun.



Ao jornal britânico Surrey Live, um porta-voz da Easyjet confirmou que o voo foi desviado para o Porto e que "foi sujeito a uma restrição de horários e, por isso, foi tomada a decisão de desembarcar alguns passageiros para o seu conforto".



"Pedimos desculpa aos passageiros pelos incómodos causados e agradecemos pela paciência. A segurança dos passageiros e tripulantes é a maior prioridade da Easyjet", revelou.