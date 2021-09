Dois barcos colidiram no estado de Assam, no nordeste da Índia, e pelo menos 100 pessoas estão desaparecidas, avançou a BBC News.Vários passageiros estão desaparecidos e alguns conseguiram nadar até à costa. Uma operação de resgate já está em andamento.O barco emborcado estava a vir da cidade de Jorhat quando embateu num barco que vinha na direção oposta, do rio Bramaputra.O incidente ocorreu por volta das 16h30 (11h00 GMT, hora local), noticiou a imprensa indiana.