Passageiros em quarentena dentro de cruzeiro por coronavírus começam a ser resgatados

The #DiamondPrincess has started releasing eligible evacuees off the cruise ship in Yokohama, Japan.



They include passengers aged 80+ who have tested negative for the #coronavirus #CoronavirusOutbreak #????? @PrincessCruises pic.twitter.com/SOer5EleYQ — Virginia Lau (@virginiaylau) February 14, 2020

As operações de resgate dos passageiros do cruzeiro 'Diamond Princess', atracado em Yokohama, no Japão, já começaram.Um vídeo, publicado nas redes sociais, mostra as equipas médicas a conduzir pessoas do cruzeiro para um autocarro."O cruzeiro 'Diamond Princess' começou a ser evacuado, em Yokohama, no Japão. Estão a ser retirados os passageiros com mais de 80 anos e cujo os testes por coronavírus deu negativo", pode ler-se.Reorde-se que esta quinta-feira, o número de infetados com o novo coronavírus a bordo do cruzeiro Diamond Princess subiu para 218, de acordo com anúncio do governo japonês, que mantém em quarentena no navio atracado ao largo do país.

Há mais de uma semana que mais de 3.600 pessoas, entre passageiros e tripulantes, estão em quarentena a bordo do navio, atracado ao largo do porto de Yokohama, a sul de Tóquio, por decisão do governo japonês que pretende assim evitar novas infeções no país.

O ministro da Saúde japonês, Katsunobu Kato, indicou que há mais 44 infetados a bordo, depois de terem sido realizadas novas análises em 221 pessoas.