Passageiros expostos à Covid-19 em trinta voos para o Canadá

Os passageiros de trinta voos internacionais com destino ao Canadá estiverem potencialmente exposto à Covid-19.A informação, que está ser vinculada pelo canal de televisão CTV, refere que o governo federal canadiano identificou 9 voos domésticos e 21 internacionais oriundos da Europa, India, México, Médio Oriente e várias cidades dos Estados Unidos.As preocupações cresceram no país norte-americano uma vez que os passageiros não foram notificados para efectuar testes ao coronavírus apesar de serem provenientes de regiões com forte incidência de Covid-19.De acordo com a CTV, "as companhias aéreas estão a trabalhar com as autoridades sanitárias a quem compete eventualmente notificar passageiros".