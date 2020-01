Um grupo de passageiros de Xangai, na China, recusaram entrar no mesmo voo que 16 turistas de Wuhan após, alegadamente, terem sido vistos a tomar medicamentos contra a febre 'às escondidas' no aeroporto.



O drama teve lugar esta segunda-feira no Japão quando os dois grupos se preparavam para regressar a casa do aeroporto internacional de Chubu, perto de Nagoya.





Segundo avança o Daily Mail, o grupo de aproximadamente 70 pessoas exigiu que os 16 turistas fossem barrados naquele voo receando a transmissão do coronavírus que está a deixar o mundo em alerta.O impasse levou a um atraso de cinco horas do voo que tinha como destino Xangai. Os passageiros de Wuhan, o ponto zero do novo coronavírus, acabaram por eventualmente entrar no voo após uma equipa do Consulado da China em Nagoya ter mediado a situação.O coronavírus já matou 106 pessoas - todas na China - e infetou mais de 4500 em todo o mundo.